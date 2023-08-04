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Улан-Удэ примет всероссийский фестиваль по миниволей

Улан-Удэ примет всероссийский фестиваль по миниволей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В соревнованиях примут участие около 120 команд

В Улан-Удэ состоится трёхдневный всероссийский фестиваль миниволей «Сила священного Байкала». За награды поборются около 120 команд самых разных возрастных категорий из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской и Кемеровской областей, Красноярского и Краснодарского краев.

Спортивное событие пройдет с 4 по 6 августа в ФСК. Вход свободный.

Миниволей – это сравнительно молодой вид спорта, появился в Японии в 1972 году на острове Хоккайдо. По правилам игры очень похож на волейбол, но всё же отличается от него. Главное отличие – это уникальный виниловый мяч. Он больше волейбольного, но при этом почти невесомый, всего 50 граммов, и мягкий. Такой мяч позволяет избежать травм при игре. Также в миниволей сетка высотой 155 см, которая позволяет играть людям невысокого роста.

Главная цель миниволей – дать возможность играть людям с любой физической подготовкой.

В миниволей играют две команды, каждая из которых состоит из четырёх игроков. Они соревнуются на площадке 6 на 9 метров, разделённой сеткой.. Игроки должны регулярно посылать мяч через сетку и приземлять его на сторону противника, предотвращая приземление мяча на своей площадке. Команда имеет право на три касания. Только подающая команда может получить очко. Сет выигрывается при наборе 11 очков, матч – при выигрыше двух сетов.

- Бурятия стоит у истоков развития миниволей, и вот спустя девять лет республика в третий раз принимает масштабный фестиваль. Приходите поддержать наших спортсменов и, возможно, этот вид спорта покорит и ваше сердце, - прокомментировали в минспорте республики.


Возрастное ограничение 6+
спорт миниволей

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