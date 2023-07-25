Они соревновались в перетягивании каната, армрестлинге и борьбе
В улан-удэнской исправительной колонии №7 для женщин отметили национальный праздник Сурхарбан.
- Мероприятие открыли праздничной программой с танцами и песнями, после чего женщины посоревновались в перетягивании каната, армрестлинге и борьбе. В завершение мероприятия осуждённые по традиции станцевали ёхор, в котором приняли участие не только спортсмены, но и зрители, пришедшие поболеть за свои команды, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
По итогам спортивного праздника в перетягивании каната победил первый отряд. В армрестлинге первое командное место заняли участницы второго отряда. А борьбе победу одержала участница первого отряда.
В Улан-Удэ для осуждённых женщин устроили Сурхарбан
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