«Я худею»: Сергей Зверев отведал в Бурятии знаменитые огромные чебуреки













Под этим видео он поздравил Тункинский район со столетием и поинтересовался у подписчиков, когда они в последний раз пили деревенское молоко и другие натуральные продукты – творог, сметану, сливки. При этом Зверев поставил хэштег «Тунка в моём сердце».



Он уже Под этим видео он поздравил Тункинский район со столетием и поинтересовался у подписчиков, когда они в последний раз пили деревенское молоко и другие натуральные продукты – творог, сметану, сливки. При этом Зверев поставил хэштег «Тунка в моём сердце».Он уже побывал на Байкале, где сделал несколько фотографий на фоне озера в стильных образах. Судя по всему, он был в посёлке Култук Иркутской области, откуда и отправился в Тункинскую долину.













Стилист, шоумен Сергей Зверев продолжает отдыхать в Бурятии. Он успел полакомиться знаменитыми тункинскими чебуреками, которые славятся своими большими размерами (почти с тарелку).- Вот я худею. Чебуреки вообще безкалорийные, натуральные. Они, наверное, с полстола занимают. И вот хушууры, они тоже большие. Мне сказали: «Съешь шесть вот таких чебуреков, если не скончаешься, похудеешь где-то килограмма на три», - пошутил Сергей Зверев.По дороге к месту отдыха ему повстречалось стадо коров и табун лошадей. Животные стояли по обе стороны дороги, их было довольно много.- Коровы у нас тут на посту, все встречают звезду. Коровам сказали, что приеду, вот они все собрались. И к ним присоединились лошади, тоже хотят поближе к звезде. Стоят, дрищут. Ой, красивые какие. Мы приехали, звезда в шоке, - прокомментировал Сергей Зверев.