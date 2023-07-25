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«Я худею»: Сергей Зверев отведал в Бурятии знаменитые огромные чебуреки

«Я худею»: Сергей Зверев отведал в Бурятии знаменитые огромные чебуреки
Общество,  Фото:со страницы Сергея Зверева
«Тунка в моём сердце», - делится звезда

Стилист, шоумен Сергей Зверев продолжает отдыхать в Бурятии. Он успел полакомиться знаменитыми тункинскими чебуреками, которые славятся своими большими размерами (почти с тарелку).

- Вот я худею. Чебуреки вообще безкалорийные, натуральные. Они, наверное, с полстола занимают. И вот хушууры, они тоже большие. Мне сказали: «Съешь шесть вот таких чебуреков, если не скончаешься, похудеешь где-то килограмма на три», - пошутил Сергей Зверев.


По дороге к месту отдыха ему повстречалось стадо коров и табун лошадей. Животные стояли по обе стороны дороги, их было довольно много.

- Коровы у нас тут на посту, все встречают звезду. Коровам сказали, что приеду, вот они все собрались. И к ним присоединились лошади, тоже хотят поближе к звезде. Стоят, дрищут. Ой, красивые какие. Мы приехали, звезда в шоке, - прокомментировал Сергей Зверев.



Под этим видео он поздравил Тункинский район со столетием и поинтересовался у подписчиков, когда они в последний раз пили деревенское молоко и другие натуральные продукты – творог, сметану, сливки. При этом Зверев поставил хэштег «Тунка в моём сердце».

Он уже побывал на Байкале, где сделал несколько фотографий на фоне озера в стильных образах. Судя по всему, он был в посёлке Култук Иркутской области, откуда и отправился в Тункинскую долину.






шоу-бизнес Сергей Зверев туризм Тункинский район

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