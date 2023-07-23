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Уставший от «лакшери» Сергей Зверев приехал в деревню в Бурятии

Уставший от «лакшери» Сергей Зверев приехал в деревню в Бурятии
Общество,  Фото:видео на личной странице С. Зверева
Отдыхающий в Тунке король гламура заявил, что ему «хочется какую-нибудь корову»

 Недавно знаменитый стилист, актёр и певец Сергей Зверев отметил юбилей – 19 июля ему исполнилось 60 лет. А вскоре знаменитость отправился на Байкал. Кадры, сделанные на фоне священного озера, король гламура выложил в соцсетях. На видео он предстал в красивом костюме небесно-голубого цвета.

- Всем привет! Мы на Байкале. Берегите природу, – отметил Зверев.

Эту запись, судя по тегу, сделали в иркутском посёлке Култук. После Сергей отправился в Тункинский район Бурятии и запечатлел на камеру местные красоты и бурёнок.

- Я устал уже от такой вот жизни, от лакшери. Хочется какой-нибудь берег реки, какую-нибудь корову, какую-нибудь доярку с ведром. Наконец-то я в деревне. Все так переживали – приеду я, не приеду в деревню. Вот приехал. Вот я. Вот деревня. Вот корова. Всё есть. Звезда в шоке, – констатировал суперзвезда.
 
Под вторым видео он заявил: судя по комментариям, можно подумать, что среди подписчиков – все «прямо бомонд».

- Как будто все из Парижа или Милана. А на самом деле все из Урюпинска, из Дрищенска и из деревни, – подчеркнул король гламура.

Артист завоевал любовь многих жителей Бурятии после того, как весной 2019-го устроил у Кремля одиночный пикет в защиту Байкала. Так он выразил протест против строительства заводов по розливу байкальской воды. Он простоял на холоде с плакатом в руках и короной на голове более двух часов. Эта акция обошлась Сергею в 10 тысяч рублей.

Родина звезды – иркутский посёлок Култук. Однако он часто отдыхает в тункинском селе Гужиры, где покоятся его близкие. Бывал Зверев и в Аршане.
Сергей Зверев Байкал Тункинский район

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