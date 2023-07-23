Уставший от «лакшери» Сергей Зверев приехал в деревню в Бурятии

Отдыхающий в Тунке король гламура заявил, что ему «хочется какую-нибудь корову»



Недавно знаменитый стилист, актёр и певец Сергей Зверев отметил юбилей – 19 июля ему исполнилось 60 лет. А вскоре знаменитость отправился на Байкал. Кадры, сделанные на фоне священного озера, король гламура выложил в соцсетях. На видео он предстал в красивом костюме небесно-голубого цвета.



- Всем привет! Мы на Байкале. Берегите природу, – отметил Зверев.



Эту запись, судя по тегу, сделали в иркутском посёлке Култук. После Сергей отправился в Тункинский район Бурятии и запечатлел на камеру местные красоты и бурёнок.



- Я устал уже от такой вот жизни, от лакшери. Хочется какой-нибудь берег реки, какую-нибудь корову, какую-нибудь доярку с ведром. Наконец-то я в деревне. Все так переживали – приеду я, не приеду в деревню. Вот приехал. Вот я. Вот деревня. Вот корова. Всё есть. Звезда в шоке, – констатировал суперзвезда.



Под вторым видео он заявил: судя по комментариям, можно подумать, что среди подписчиков – все « прямо бомонд».



- Как будто все из Парижа или Милана. А на самом деле все из Урюпинска, из Дрищенска и из деревни, – подчеркнул король гламура.



Артист завоевал любовь многих жителей Бурятии после того, как весной 2019-го устроил у Кремля одиночный пикет в защиту Байкала. Так он выразил протест против строительства заводов по розливу байкальской воды. Он простоял на холоде с плакатом в руках и короной на голове более двух часов. Эта акция обошлась Сергею в 10 тысяч рублей.



Родина звезды – иркутский посёлок Култук. Однако он часто отдыхает в тункинском селе Гужиры, где покоятся его близкие. Бывал Зверев и в Аршане.

