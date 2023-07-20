В районе Бурятии состоится «Клубничный рай»

Праздник пройдёт на границе с Иркутской областью



22 июля в Кабанском районе Бурятии проведут III районную фестиваль-ярмарку «Клубничный рай». Она пройдёт в селе Выдрино.



В программе праздника запланированы: ярмарка плодово-огородной продукции, ярмарка кулинарных и кондитерских изделий, выставка-ярмарка мастеров, народные игры и забавы, концертные номера, большой хоровод. Организаторы также обещают клубничный пирог.



Мероприятие состоится на поляне, в 50 метрах от федеральной трассы Р-258 «Байкал», недалеко от стелы на границе Республики Бурятии.



Возрастное ограничение: 6+.

