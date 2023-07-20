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«Собачий» рейд пройдёт в 100-х кварталах Улан-Удэ

«Собачий» рейд пройдёт в 100-х кварталах Улан-Удэ
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Он состоится сегодня

Сегодня, 20 июля, в Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд. Специалисты будут работать в 105 и 106 микрорайонах.

Заявки на отлов принимаются по телефону: 61-29-99.

Подать заявку на вакцинацию животных можно по номерам телефонов оперштаба: 44-69-29 и 46-09-29.

С 10:00 до 16:00 в мобильном пункте по адресу: 105 мкрн, 28, вблизи магазина «Барис» можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства своим животным и зарегистрировать их.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе рейд по собакам провели на Лысой горе – тогда поймали шесть безнадзорных животных.

собаки

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