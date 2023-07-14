На Лысой горе в Улан-Удэ отловили шесть собак





Шесть безнадзорных собак отловили во время рейда в микрорайоне Лысая гора в Улан-Удэ.Ветеринары зарегистрировали девять и вакцинировали 10 домашних собак, сообщили в комитете городского хозяйства.В ходе рейда по собакам 13 июля мобильные группы обследовали более 60 домовладений и составили три протокола за нарушение правил выгула и отсутствие регистрации домашних животных.Горожане просят сообщать о безнадзорных собаках по телефонам:– Советский район: ООО «ЦАСС», тел. 37-83-13;– Железнодорожный район: ООО «Ананда», тел. 62-19-99;– Октябрьский район: ИП Жихарева, тел. 8-950-383-22-00, 61-26-62 или +7(3012) 61-26-62.