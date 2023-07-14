На Лысой горе в Улан-Удэ отловили шесть собак

На нерадивых владельцев животных составили протоколы
Шесть безнадзорных собак отловили во время рейда в микрорайоне Лысая гора в Улан-Удэ.
Ветеринары зарегистрировали девять и вакцинировали 10 домашних собак, сообщили в комитете городского хозяйства.
В ходе рейда по собакам 13 июля мобильные группы обследовали более 60 домовладений и составили три протокола за нарушение правил выгула и отсутствие регистрации домашних животных.
Горожане просят сообщать о безнадзорных собаках по телефонам:
– Советский район: ООО «ЦАСС», тел. 37-83-13;
– Железнодорожный район: ООО «Ананда», тел. 62-19-99;
– Октябрьский район: ИП Жихарева, тел. 8-950-383-22-00, 61-26-62 или +7(3012) 61-26-62.
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