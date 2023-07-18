Участники экспедиции преодолели бурные реки
В Джидинском районе Бурятии завершилась экспедиция по Великому чайному пути
- Состоялась 12-дневная экспедиция, соединившая сёла Малый Нарын Джидинского район и село Мурино Иркутской области, путь пролегал через Хамар-Дабанский хребет. Игумновский тракт через Хамар-Дабан на собственные средства когда-то устроил кяхтинский купец Николай Игумнов. Дорога проходила по территории нынешнего Джидинского района, и этот путь до Иркутска был в два раза короче, чем через Кяхту и Верхнеудинск, - сообщила пресс-служба министерства туризма Бурятии.
8 из 12 дней экспедиции шёл дождь, горные реки поднялись, так что возникли сложности с переправами. Но основная цель экспедиции была достигнута – проведена оценка состояния Игумновского купеческого тракта.
Теперь району предстоит разработать несколько маршрутов для различных групп туристов, в том числе: экстремальный туризм (рыбалка, охота, сплав по рекам); пеший и конный туризм; для фотографов и видеографов, любителей и профессионалов; лечебный туризм.
Материалы экспедиции будут использованы для реализации трансграничного туристского маршрута «Великий чайный путь» между Россией, Монголией и Китаем.
Также,материалы экспедиции будут размещены в брошюре с указанием туристических маршрутов и координатами мест, где можно разместиться на отдых и ночёвку – это фермерские стоянки, охотничьи кордоны, кордоны Бурприроды, а также мест, где есть возможность разместиться в палатках на берегах озера Таглей, рек Темник, Лангутай, Снежная.
В Бурятии завершилась экспедиция по Великому чайному пути
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