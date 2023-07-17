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В Улан-удэнской колонии собрали первый урожай огурцов

В Улан-удэнской колонии собрали первый урожай огурцов
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Овощи выращивают сами осуждённые

В теплицах колонии-поселения №3 в Улан-Удэ собрали первый урожай огурцов.

Всего было снято около 100 кг огурцов, выращенных руками осуждённых под руководством главного агронома Ивана Назарова.

- В теплицах учреждения созданы все условия для получения хорошей урожайности: поддерживаются оптимальные температура и влажность, обеспечивается своевременный полив и удобрение растений. Кроме того, выращивание свежих овощей позволяет создавать рабочие места для осуждённых на территории исправительного учреждения, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

Урожай поступает в столовую колонии, а также его продают. 
колония овощи

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