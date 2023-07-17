Овощи выращивают сами осуждённые
В теплицах колонии-поселения №3 в Улан-Удэ собрали первый урожай огурцов.
Всего было снято около 100 кг огурцов, выращенных руками осуждённых под руководством главного агронома Ивана Назарова.
- В теплицах учреждения созданы все условия для получения хорошей урожайности: поддерживаются оптимальные температура и влажность, обеспечивается своевременный полив и удобрение растений. Кроме того, выращивание свежих овощей позволяет создавать рабочие места для осуждённых на территории исправительного учреждения, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Урожай поступает в столовую колонии, а также его продают.
В Улан-удэнской колонии собрали первый урожай огурцов
Общество, Фото:
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