В Улан-удэнской колонии собрали первый урожай огурцов

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Овощи выращивают сами осуждённые



В теплицах колонии-поселения №3 в Улан-Удэ собрали первый урожай огурцов.



Всего было снято около 100 кг огурцов, выращенных руками осуждённых под руководством главного агронома Ивана Назарова.



- В теплицах учреждения созданы все условия для получения хорошей урожайности: поддерживаются оптимальные температура и влажность, обеспечивается своевременный полив и удобрение растений. Кроме того, выращивание свежих овощей позволяет создавать рабочие места для осуждённых на территории исправительного учреждения, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Урожай поступает в столовую колонии, а также его продают.

