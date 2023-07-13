В Бурятии стартует фестиваль «Голос кочевников»

На нём выступят около 150 музыкантов из 4 стран



С 14 и 15 июля в Бурятии пройдёт международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников» (6+). Проведут его, уже традиционно, в селе Ацагат Заиграевского района.



Фестиваль состоится уже в тринадцатый раз. В этом году будут работать три сцены: «Солнце», «Луна» и «Звезда». На сценах «Солнце» и «Луна» выступят гости фестиваля и местные артисты. Сцена «Звезда» — это интерактивная площадка, где пройдут выступления в формате открытого микрофона, творческие встречи с известными музыкантами, акустические концерты и диджей-сеты.



Зрителей ждёт более 40 выступлений разных стилей и жанров. На фестивале выступят около 150 музыкантов из Кореи, Китая, Казахстана и России. Также в рамках фестиваля состоятся ярмарка мастеров, перформансы от художников Улан-Удэ, танцевальные представления и показ этнической моды. Об этом сообщает Бурятская государственная филармония.



Возрастное ограничение: 6+.

