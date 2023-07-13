На нём выступят около 150 музыкантов из 4 стран
С 14 и 15 июля в Бурятии пройдёт международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников» (6+). Проведут его, уже традиционно, в селе Ацагат Заиграевского района.
Фестиваль состоится уже в тринадцатый раз. В этом году будут работать три сцены: «Солнце», «Луна» и «Звезда». На сценах «Солнце» и «Луна» выступят гости фестиваля и местные артисты. Сцена «Звезда» — это интерактивная площадка, где пройдут выступления в формате открытого микрофона, творческие встречи с известными музыкантами, акустические концерты и диджей-сеты.
Зрителей ждёт более 40 выступлений разных стилей и жанров. На фестивале выступят около 150 музыкантов из Кореи, Китая, Казахстана и России. Также в рамках фестиваля состоятся ярмарка мастеров, перформансы от художников Улан-Удэ, танцевальные представления и показ этнической моды. Об этом сообщает Бурятская государственная филармония.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии стартует фестиваль «Голос кочевников»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Молебен состоится в Байкальском дацане
Гастромероприятие проведут в начале августа
На нём выступят около 150 музыкантов из 4 стран
Его проведут в Улан-Удэ и в посёлке Усть-Баргузин
Памятную медаль столетия Кяхтинскогорайона получил Пунсук Дашиев
Учёные проводят анализ антропологических и зоологических коллекции из Прихубсугулья
Работы начались в Иволгинском районе Бурятии
Они появились на улице Бабушкина
Второй этап проекта проведут поздней осенью
На малой родине X-го Пандито Хамбо-ламы идёт ремонт дома культуры
Также здесь появилась «Парта героя»
Патруль прибудет к транспортному средству в течение нескольких минут
Движение ограничат в посёлке Мостовка
Благоустройство продолжается в «зелёной зоне» на Красноармейской
Праздник прошёл в Забайкальском нацпарке