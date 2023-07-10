В Улан-Удэ сотрудники колонии установили песочницы в доме ребёнка

Об этом попросило руководства «Аистёнка»
Сотрудники исправительной колонии № 2 по просьбе руководства специализированного психоневрологического дома ребёнка «Аистенок» приобрели песочницы.
- Личный состав исправительного учреждения установил на территории социального учреждения шесть песочниц-трансформеров для маленьких воспитанников детского дома, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Коллектив дома ребёнка выразил благодарность руководству и сотрудникам исправительной колонии № 2 за помощь.
Об этом попросило руководства «Аистёнка»
Для охоты необходимо получить разрешительные документы
Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере
В Улан-Удэ возможна гроза
Она будет передана военнослужащим-землякам
Медали удостоен Антон Колесников
Первый день соревнований проходил в Иволгинском районе. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Дарья Мункоева трудится республиканской клинической больницы имени Семашко
Утром местами туманы
Объект установили в рамках субботника
Мужчину заключили под стражу
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Женщина получила девять лет колонии
В республике действует особый противопожарный режим