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В Улан-Удэ сотрудники колонии установили песочницы в доме ребёнка

В Улан-Удэ сотрудники колонии установили песочницы в доме ребёнка
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Об этом попросило руководства «Аистёнка»

Сотрудники исправительной колонии № 2 по просьбе руководства специализированного психоневрологического дома ребёнка «Аистенок» приобрели песочницы.

- Личный состав исправительного учреждения установил на территории социального учреждения шесть песочниц-трансформеров для маленьких воспитанников детского дома, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

Коллектив дома ребёнка выразил благодарность руководству и сотрудникам исправительной колонии № 2 за помощь.

колония

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