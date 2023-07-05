05 июля

04 июля

Популярное

В Восточном военном округе стартовали сборы гранатомётчиков

В Восточном военном округе стартовали сборы гранатомётчиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятия продлятся в течение месяца

На полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской области, острове Сахалин и Курилах начались сборы с гранатомётчиками. В течение месяца расчёты ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В и автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя», будут тренироваться в уничтожении лёгкой и тяжёлой бронетехники, орудийных расчётов и групп пехоты условного противника.

Инструкторы научат военнослужащих скрытно передвигаться на поле боя, выбирать место для огневой засады, правильно классифицировать и поражать цели на максимальной дальности. Кроме того, пулемётчики и снайперы, действуя вместе с гранатометными расчётами, выполнят задачи по скрытному перемещению, поражению беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров) условного противника.

- На занятиях по тактической и специальной подготовке военнослужащие отработают различные способы маскировки с использованием подручных средств, получат навыки использования приборов наблюдения и прицеливания, определения расстояния до цели, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа. - На завершающем этапе сборов с участниками мероприятий будут проведены комплексные контрольные занятия с боевой стрельбой.

ВВО Бурятия Забайкальский край сборы военнослужащие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ ремонтируют Левобережный мост
В Улан-Удэ ремонтируют Левобережный мост
Общество, 05.07.2023
Работы должны быть завершены до конца сентября
В селе Агинского округа возвели необычный памятник
В селе Агинского округа возвели необычный памятник
Общество, 05.07.2023
Он носит название «Тропою Батора»
Выставка «Красивая страна Монголия» откроется в Улан-Удэ
Выставка «Красивая страна Монголия» откроется в Улан-Удэ
Общество, 05.07.2023
Там можно будет увидеть около 60 произведений живописи и графики
В нацпарке Бурятии продлили режим ограничения
В нацпарке Бурятии продлили режим ограничения
Общество, 05.07.2023
В Тункинском районе продолжает действовать запрет на пребывание граждан в лесах
На севере Бурятии отметили «Сурхарбаан»
На севере Бурятии отметили «Сурхарбаан»
Общество, 05.07.2023
Праздник прошёл в Баунтовском эвенкийском районе
В Бурятии Дангина Сурхарбаана получит серебряную корону
В Бурятии Дангина Сурхарбаана получит серебряную корону
Общество, 05.07.2023
В конкурсе участвуют 25 красавиц республики
В селе Бурятии провели митинг в честь 165-летия героя Японской войны
В селе Бурятии провели митинг в честь 165-летия героя Японской войны
Общество, 05.07.2023
Память о Василии Быкове увековечат в Еравнинском районе
В Улан-Удэ стартовал «Кубок Байкала» по русским шашкам
В Улан-Удэ стартовал «Кубок Байкала» по русским шашкам
Общество, 05.07.2023
Соревнования посвящены памяти Феликса Завелинского
Жителей Бурятии приглашают на экскурсии в Национальную библиотеку
Жителей Бурятии приглашают на экскурсии в Национальную библиотеку
Общество, 05.07.2023
Сотрудники проводят обзорные и тематические экскурсии
Жители Бурятии позвонили на горячую линию 122 более 37 тысяч раз
Жители Бурятии позвонили на горячую линию 122 более 37 тысяч раз
Общество, 05.07.2023
Горячая линия работает с сентября 2022 года
В Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд
В Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд
Общество, 05.07.2023
Мобильные группы проверят порядок содержания домашних собак
Жители села в Бурятии лишились холодной воды
Жители села в Бурятии лишились холодной воды
Общество, 05.07.2023
Коммунальная авария произошла в Селенгинском районе
В Улан-Удэ высаживают цветы в сквере имени Ленина
Общество, 05.07.2023
Затем здесь приведут в порядок живую изгородь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^