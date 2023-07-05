Мероприятия продлятся в течение месяца
На полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской области, острове Сахалин и Курилах начались сборы с гранатомётчиками. В течение месяца расчёты ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В и автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя», будут тренироваться в уничтожении лёгкой и тяжёлой бронетехники, орудийных расчётов и групп пехоты условного противника.
Инструкторы научат военнослужащих скрытно передвигаться на поле боя, выбирать место для огневой засады, правильно классифицировать и поражать цели на максимальной дальности. Кроме того, пулемётчики и снайперы, действуя вместе с гранатометными расчётами, выполнят задачи по скрытному перемещению, поражению беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров) условного противника.
- На занятиях по тактической и специальной подготовке военнослужащие отработают различные способы маскировки с использованием подручных средств, получат навыки использования приборов наблюдения и прицеливания, определения расстояния до цели, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа. - На завершающем этапе сборов с участниками мероприятий будут проведены комплексные контрольные занятия с боевой стрельбой.
В Восточном военном округе стартовали сборы гранатомётчиков
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