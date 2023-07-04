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Блогер из Якутска сравнила свой город с Улан-Удэ

Блогер из Якутска сравнила свой город с Улан-Удэ
Общество,  Фото:со страницы Анастасии Груздевой
Известный якутский блогер Анастасия Груздева активно делится впечатлениями с подписчиками

Якутский блогер Анастасия Груздева путешествует по Бурятии. В Якутии она топовый блогер, а несколько лет назад получила всемирную известность. Произошло это, когда девушка опубликовала свою фотографию с заиндевевшими ресницами, сделанную в трескучие морозы. Позже большую популярность набрало также её фото, сплошь покрытое в летнюю жару комарами.

Своими впечатлениями об Улан-Удэ Анастасия активно делится на своей странице в соцсети.

- Хотела сказать, что Улан-Удэ такой чистый город. Таким он кажется поначалу. Но стоит отойти с главной улицы, тут всё в местах, - так девушка подписала фотографию с трупом вороны.


 



Якутянке особенно бросились в глаза бездомные и алкоголики. Бутылочки из-под спиртного девушка находила по ногами, а пьяницы валялись на улицах и попрошайничали в переходе.

Озеленение в бурятской столице оставило двоякое впечатление. Цветочные клумбы блогерше показались скудными. «Наша площадь Ленина может собой чуток гордиться. Тут ребята решили, что все эти цветы – лишнее», - пошутила она.

Однако фигурные кусты на горе Батарейная очень понравились: «Хотелось выпрыгнуть из трамвайчика и пойти там бродить».



Путешественницу также удивили светофоры с QR-кодами, на которых указан номер телефона, чтобы сообщать о неполадке. «Вау! И никаких «Можно узнать, вы за светофор отвечаете?» - прокомментировала она.

Также ей понравился дацан на Лысой горе и мозаика, которая украшает многоэтажный дом. Также она оценила и красивое здание оперного театра, и современные торговые центры.

- Мне кто-то написал, что Улан-Удэ – это как Якутск 2000 годов. «Ахахаха», хочет сказать вам Улан-Удэ. Отреставрируй-ка ты сначала у себя хоть что-нибудь, дружок, а потом поговорим. Это вы ещё их ТЦ не видели, там вам не тут, - написала блогер.



Отдельно отметила светофоры с подсветкой на пешеходном переходе. Объект представляет из себя светодиодную подсветку, которая встраивается в тротуарную плитку перед «зеброй» и работает синхронно со светофором. Особенно хорошо подсветка видна в тёмное время суток.

- Вы мне пишете, что Бурятия бедная. Но посмотрите на их пешеходный переход, который вечером имеет нижнюю подсветку. Бедный тут только Якутск, у которого единственные площади ещё со времён советов, а реконструкция проспекта идёт уже более двух лет, - написала Анастасия Груздева.

Сегодня рано утром блогер отправилась отдыхать на озеро Байкал. Здесь она наслаждается красотой природы, а позже также поделится впечатлениями.

Сейчас блог Анастасии насчитывает 52,6 тысяч подписчиков.












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