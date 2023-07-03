Турмаршрут из Бурятии стал победителем всероссийского конкурса

Из 80 заявок эксперты выбрали 27 лучших экспедиций
Экспедиция «На Великом чайном пути: Удунгинский тракт» вошла в число победителей второго этапа отбора межуниверситетской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново». Из 80 заявок эксперты выбрали 27 лучших экспедиций от 10 университетов и восьми организаций.
- Экспедицию «На Великом чайном пути: Удунгинский тракт» заявила администрация Селенгинского района. Студенты занимались созданием сайта турмаршрута и подготовкой для него качественного контента. Туристический маршрут - победитель национальной премии Russian Event Awards 2018 и 2019 годов, входит в 100 достопримечательностей Бурятии и сочетает в себе элементы познавательного, культурного, развлекательного, экологического, лечебного и религиозного туризма, - рассказали участники конкурса.
Руководитель программы «Больше, чем путешествие» Иван Шулюпин считает, что студенты не просто знакомятся со своей страной, но и имеют множество возможностей для самореализации и развития, будучи частью ее истории.
Подать заявку на участие в понравившейся экспедиции можно на сайте проекта обучающимся любого вуза страны возрастом от 18 до 35 лет. Абитуриенты 2023 года также смогут подать заявку на экспедиции, стартующие в сентябре.
Участие в экспедиции бесплатное.
Справка:
«Открываем Россию заново» — профессиональный конкурс, победители которого отправляются в проектную или исследовательскую экспедицию и решают задачи стратегического развития одного из регионов России. В России проект проводится с 2017 года. За шесть лет программы было проведено более 300 экспедиций, в которых приняло участие более 3500 студентов и преподавателей. В 2023 году планируется более 170 экспедиций.
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