В улан-удэнской колонии прошёл День открытых дверей

Для родственников осуждённых организовали экскурсию и чаепитие
В Улан-Удэ колония-поселение № 3 открыла свои двери для родственников осуждённых, сообщила пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Для гостей учреждения прошла небольшая экскурсия. Они посетили жилые комнаты общежитий отрядов, побывали в учебных классах профессионального училища, молельных комнатах, библиотеке и кинозале.
Затем в столовой было организовано чаепитие, где осуждённые в непринужденной обстановке смогли пообщаться с родными и близкими.
По словам заместителя начальника колонии Алексея Кулакова, дни открытых дверей проводятся в исправительных учреждениях регулярно.
Для родственников осуждённых организовали экскурсию и чаепитие
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