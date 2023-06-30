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В улан-удэнской колонии прошёл День открытых дверей

В улан-удэнской колонии прошёл День открытых дверей
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Для родственников осуждённых организовали экскурсию и чаепитие

В Улан-Удэ колония-поселение № 3 открыла свои двери для родственников осуждённых, сообщила пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Для гостей учреждения прошла небольшая экскурсия. Они посетили жилые комнаты общежитий отрядов, побывали в учебных классах профессионального училища, молельных комнатах, библиотеке и кинозале.


Затем в столовой было организовано чаепитие, где осуждённые в непринужденной обстановке смогли пообщаться с родными и близкими.

По словам заместителя начальника колонии Алексея Кулакова, дни открытых дверей проводятся в исправительных учреждениях регулярно.

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