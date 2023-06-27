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Пока город спал: В центре Улан-Удэ за ночь расцвели цветы

Пока город спал: В центре Улан-Удэ за ночь расцвели цветы
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
Мини-парк на площади Советов озеленили

Накануне в центре бурятской столицы завершился монтаж сезонной зоны отдыха. Там, как и прошлым летом, будут беседки, топиарии, скамейки, качели и фонтан, на котором горожане смогут сидеть.
 
А ещё на площади Советов разбили цветники. Пока весь Улан-Удэ спал, сотрудники МБУ «Городское лесничество» высадили там виолу, лилейник, аквилегию, ирис, вербену, очиток, тысячелистник и другие растения и цветы, сообщили в комитете городского хозяйства. 

- Ассортимент подобран из многолетних и однолетних растений – как цветущих, так и декоративно-лиственных. Они не только красивы, но и хорошо выдерживают перепады температур, кратковременную засуху и способны произрастать в суровых климатических условиях, – пояснили директор учреждения Виктория Утёсова.



Ухаживать за цветами будут специалисты из МБУ. В комитете напомнили, что всего этим летом в Улан-Удэ высадят цветы на площади в 8 тысяч квадратных метров и обустроят газоны ещё на 10 тысячах «квадратов».

Кстати, фонтан вызвал вопросы у многих жителей бурятской столицы. Причина – его внешний вид. В прошлом году он был немного другим. Как пояснили ранее «Байкал-Daily» в администрации Улан-Удэ, специалисты немного доработали конструкцию, чтобы сделать её интереснее и красивее.

зона отдыха цветы озеленение благоустройство

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