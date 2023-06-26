В Улан-Удэ объяснили необычный вид фонтана на площади Советов



Как пояснили «Байкал-Daily» в администрации Улан-Удэ, специалисты немного доработали конструкцию, чтобы сделать её интереснее и красивее.



- Используется другой тип оборудования – сфера. Изменён дизайн, появилось ограждение, чтобы в фонтан не бросали мусор. Сейчас идёт калибровка оборудования, чтобы горожане могли там сидеть, – рассказали в мэрии.







В мини-парке в центре города также будут топиарии в виде коней, скамейки и беседки. Он впервые появился на площади в прошлом году и обошёлся в 18 с лишним миллионов рублей.