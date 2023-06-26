В Улан-Удэ объяснили необычный вид фонтана на площади Советов

В мэрии заявили, что его просто решили сделать «интереснее и красивее»
Фонтан, который появился
на территории летней зоны отдыха на площади Советов, вызвал вопросы у многих жителей бурятской столицы. Причина – его внешний вид. В прошлом году он был немного другим.
Как пояснили «Байкал-Daily» в администрации Улан-Удэ, специалисты немного доработали конструкцию, чтобы сделать её интереснее и красивее.
- Используется другой тип оборудования – сфера. Изменён дизайн, появилось ограждение, чтобы в фонтан не бросали мусор. Сейчас идёт калибровка оборудования, чтобы горожане могли там сидеть, – рассказали в мэрии.
В мини-парке в центре города также будут топиарии в виде коней, скамейки и беседки. Он впервые появился на площади в прошлом году и обошёлся в 18 с лишним миллионов рублей.
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