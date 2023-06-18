В Иркутской области осуждённый получил год колонии за гибель напарника

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима



В Тайшете вынесли приговор в отношении 34-летнего ранее судимого мужчины. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности.



В конце декабря 2022 года мужчина, отбывая наказание по приговору суда, находясь на территории Тайшетского района, во время работ спиливал обесточенный столб электропередач и допустил его падение на другого осуждённого. В результате 43-летнему мужчине были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.



- Суд, с учётом мнения прокурора, назначил подсудимому наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

