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В Иркутской области осуждённый получил год колонии за гибель напарника

В Иркутской области осуждённый получил год колонии за гибель напарника
Общество,  Фото:pixabay.com
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

В Тайшете вынесли приговор в отношении 34-летнего ранее судимого мужчины. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

В конце декабря 2022 года мужчина, отбывая наказание по приговору суда, находясь на территории Тайшетского района, во время работ спиливал обесточенный столб электропередач и допустил его падение на другого осуждённого. В результате 43-летнему мужчине были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

- Суд, с учётом мнения прокурора, назначил подсудимому наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области. 
суд

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