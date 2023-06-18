Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
В Тайшете вынесли приговор в отношении 34-летнего ранее судимого мужчины. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности.
В конце декабря 2022 года мужчина, отбывая наказание по приговору суда, находясь на территории Тайшетского района, во время работ спиливал обесточенный столб электропередач и допустил его падение на другого осуждённого. В результате 43-летнему мужчине были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.
- Суд, с учётом мнения прокурора, назначил подсудимому наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
В Иркутской области осуждённый получил год колонии за гибель напарника
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Позже мужчина раскаялся в содеянном
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Женщина получила условный срок
Временами возможны порывы ветра
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с праздничного шествия в честь 357-летия столицы Бурятии
Мама-утка смогла привлечь внимание неравнодушных людей
У Виталия Будаева остались трое детей
Он скрылся за стогом сена
Яркий наряд создадут с помощью гобо-проекторов
Гости праздника смогут поучаствовать в традиционной рыбалке закидным неводом
На ней будут представлены постеры бурятских художниц
Ожидается тёплая погода
Он покажет два театрализованных проекта
Для посетителей проведут бесплатные лекции и концерт
17 июня они пройдут в нескольких районах республики