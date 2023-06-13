Ольхон получил именной алмаз

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

На байкальском острове открыли летний туристический сезон



Летний туристический сезон открыли на острове Ольхон. В рамках праздника страз именного алмаза «Остров Ольхон – Алмаз Байкала» передали в фонд Хужирского краеведческого музея имени Н.М. Ревякина. Напомним, что в этом году реализуется проект «100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии». Один из камней (52,21 карата) назвали в честь самого крупного острова озера Байкал.



По информации пресс-службы правительства Иркутской области, праздничные мероприятия на Ольхоне открылись пятым гастрономическим фестивалем «Olkhon Food Market». Команды лучших шеф-поваров Иркутской области приготовили блюда из курицы и даров Прибайкалья. Также состоялся фестиваль сапсерфинга «Aloha Olkhon Sup-fest».



- Помимо гастрофестиваля и удивительно красивого и многочисленного заплыва на сапах на Ольхоне прошло рабочее совещание по развитию событийного и гастрономического туризма. Мы обсудили, какие мероприятия нужны и когда их лучше проводить. Ну а реплика алмаза, названного в честь острова Ольхон, станет ещё одной местной достопримечательностью, - отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.



