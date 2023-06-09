Юная спортсменка стала второй в Краснодарском крае
Совсем недавно спортсменка федерации фигурного катания Бурятии Кира Х. радовала своей победой на квалификационных соревнованиях по фигурному катанию на коньках «Олимпийский лёд».
Вчера она стала второй на межрегиональных соревнованиях по фигурному катанию, посвящённых Дню защиты детей в Краснодарском крае.
Юной фигуристке при этом удалось выполнить требования по присвоению 1 юношеского разряда и сдать тестирование по скольжению по 3 спортивному разряду.
Как сообщили в министерстве спорта РБ, в Бурятии функционируют два клуба, где около 30 спортсменов занимаются фигурным катанием, выступают и становятся медалистами квалификационных соревнованиях.
Фигуристка из Бурятии стала призёром межрегиональных соревнований
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