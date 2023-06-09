В Бурятии выросла чудовищная стихийная свалка размером с 22 футбольных поля







Начальная цена контакта составляла 173 миллиона рублей. После её уронили до 125 с половиной миллионов. В прошлом году в рамках первого этапа убрали только десятую часть отходов, освоив 138 миллионов. В Народном фронте утверждают: на втором заказчик схитрил и указал в техзадании площадь свалки, а не объём мусора – в кубических метрах.



- Каким образом исполнят новый контракт, который дешевле предыдущего на 13 миллионов, остаётся загадкой и рождает противоречивые домыслы, – отмечают активисты. – Мы считаем, что заказчик – Тункинский нацпарк – поставил условия, не позволяющие качественно закончить дело, начатое с ошибками и нарушениями ещё в 2022 году.



По словам Юлии Сухаревой, контракт уже подписали, но к работам пока никто не приступал. «Главное, чтобы свалку убрали, потому что местные жители очень долго этого добивались. Ну и всё-таки хочется сохранить уникальную тункинскую природу», – подчеркнула она.

Активисты регионального отделения Народного фронта бьют тревогу из-за несанкционированной свалки в Тункинском районе – чудовищной по своим масштабам. Её площадь – с 22 футбольных поля.Горы мусора в Тунке появились несколько лет назад. О них рассказала на Первом канале одна из активисток движения из Бурятии – Юлия Сухарева.- В 2022 году выделили средства на ликвидацию свалки, которая расположена в границах национального парка («Тункинский»), – отметила общественница. – На лицо – халатность.