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В Бурятии провели первенство республики по баскетболу

В Бурятии провели первенство республики по баскетболу
Общество,  Фото:паблик «Баскетбол 3Х3 Бурятия»
Турнир состоялся на выходных в столице региона

С 27 по 28 мая в Улан-Удэ прошло первенство Бурятии по баскетболу 3х3 среди девушек и юношей 2008-2009 годов рождения, а также среди юношей 2006-2007 годов рождения. Соревнования проводились на уличной площадке Бурятского республиканского педагогического колледжа.

Как сообщает паблик «Баскетбол 3Х3 Бурятия», призёрами первенства стали:

Девушки 2008-2009 гг.р.
1 место – «СШ 2»
2 место – «Молния»
3 место – «Бруклин»

Юноши 2008-2009 гг.р.
1 место – «Восток Сити»
2 место – «Триумф»
3 место – «Хуртэй»

MVP – Даниил Д.

Юноши 2006-2007 гг.р.
1 место – «OSV»
2 место – «Поколение чудес»
3 место – «MZ club»

MVP – Игорь П.

Бурятия первенство Бурятии спорт баскетбол

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