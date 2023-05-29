В Бурятии провели первенство республики по баскетболу

Общество, Фото: паблик «Баскетбол 3Х3 Бурятия»

Турнир состоялся на выходных в столице региона



С 27 по 28 мая в Улан-Удэ прошло первенство Бурятии по баскетболу 3х3 среди девушек и юношей 2008-2009 годов рождения, а также среди юношей 2006-2007 годов рождения. Соревнования проводились на уличной площадке Бурятского республиканского педагогического колледжа.



Как сообщает паблик «Баскетбол 3Х3 Бурятия», призёрами первенства стали:



Девушки 2008-2009 гг.р.

1 место – «СШ 2»

2 место – «Молния»

3 место – «Бруклин»



Юноши 2008-2009 гг.р.

1 место – «Восток Сити»

2 место – «Триумф»

3 место – «Хуртэй»



MVP – Даниил Д.



Юноши 2006-2007 гг.р.

1 место – «OSV»

2 место – «Поколение чудес»

3 место – «MZ club»



MVP – Игорь П.



