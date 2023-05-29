Турнир состоялся на выходных в столице региона
С 27 по 28 мая в Улан-Удэ прошло первенство Бурятии по баскетболу 3х3 среди девушек и юношей 2008-2009 годов рождения, а также среди юношей 2006-2007 годов рождения. Соревнования проводились на уличной площадке Бурятского республиканского педагогического колледжа.
Как сообщает паблик «Баскетбол 3Х3 Бурятия», призёрами первенства стали:
Девушки 2008-2009 гг.р.
1 место – «СШ 2»
2 место – «Молния»
3 место – «Бруклин»
Юноши 2008-2009 гг.р.
1 место – «Восток Сити»
2 место – «Триумф»
3 место – «Хуртэй»
MVP – Даниил Д.
Юноши 2006-2007 гг.р.
1 место – «OSV»
2 место – «Поколение чудес»
3 место – «MZ club»
MVP – Игорь П.
В Бурятии провели первенство республики по баскетболу
Общество, Фото:
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