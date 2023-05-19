19 мая

18 мая

Популярное

В Улан-Удэ приведут в порядок 34 футбольных поля

В Улан-Удэ приведут в порядок 34 футбольных поля
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Для ухода за ними приобрели специальные мини-тракторы

В этом году в столице Бурятии приведут в порядок 34 футбольных поля общей площадью в 70 800 квадратных метров. Большинство из них находятся на территории образовательных учреждений и пять – возле спортивных школ. Всего на эти цели по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова выделили 12 миллионов 700 тысяч рублей.

- В прошлом году мы закупили специальные мини-тракторы и навесное оборудование для ухода за футбольными полями, – сообщил директор городского комбината по благоустройству (КБУ) Александр Солдаткин.



Чтобы поддерживать их в надлежащем виде, КБУ приобрёл 40 тонн резиновой крошки фракцией 1-2 мм на 1 миллион 100 тысяч. Коммунальщики ежедневно выезжают на объекты и расчёсывают поля с помощью специальной щётки-насадки. Контролируют они и уровень засыпных материалов в покрытии, которые при необходимости восполняют для сохранения целостности ворса и конструкции. Особое внимание уделяют зонам пенальти и подачи угловых, а также площадям ворот и штрафным площадям в целом.

Весь мусор сотрудники КБУ убирают вручную, чтобы не пострадал внешний вид самого покрытия и не ухудшалась его сопротивляемость к нагрузкам и способность к пропуску воды. Ухаживать за футбольными полями коммунальщики начали в прошлом году. Тогда их на балансе учреждения было 22.
футбол благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе возле Байкала в Бурятии отремонтируют дороги на пяти улицах
В селе возле Байкала в Бурятии отремонтируют дороги на пяти улицах
Общество, 19.05.2023
Завершить ремонт планируется к концу 2024 года
В Бурятии в майский снег высадили 16 тысяч деревьев
В Бурятии в майский снег высадили 16 тысяч деревьев
Общество, 19.05.2023
Туда съехались «лесные» волонтёры
В Улан-Удэ приведут в порядок 34 футбольных поля
В Улан-Удэ приведут в порядок 34 футбольных поля
Общество, 19.05.2023
Для ухода за ними приобрели специальные мини-тракторы
Жительница Бурятии влезла в долги по вине энергетиков
Жительница Бурятии влезла в долги по вине энергетиков
Общество, 19.05.2023
Ей полтора года неправильно делали начисления за свет

В Чите из-за непогоды задержали авиарейсы
В Чите из-за непогоды задержали авиарейсы
Общество, 19.05.2023
На месте работает транспортный прокурор
В Улан-Удэ осуждённые поработают на Бурприроднадзор
В Улан-Удэ осуждённые поработают на Бурприроднадзор
Общество, 19.05.2023
О сотрудничестве договорились руководители
На Байкале проведут фестиваль йоги «Мир един!»
На Байкале проведут фестиваль йоги «Мир един!»
Общество, 19.05.2023
Мероприятие продвигает идеи здорового образа жизни и экологического образования 
Туристов на Байкале не отпугнула непогода
Туристов на Байкале не отпугнула непогода
Общество, 19.05.2023
«Осадки могут выступать своеобразным гарантом того, что путешествие состоится», - пояснили специалисты
В Улан-Удэ покажут фильмы о военной истории Донбасса
В Улан-Удэ покажут фильмы о военной истории Донбасса
Общество, 19.05.2023
На спецпоказах фильмов участники фестиваля смогут пообщаться с режиссёрами, артистами, поэтами
На перевале в Бурятии возобновилось движение
На перевале в Бурятии возобновилось движение
Общество, 19.05.2023
Дорогу там снова открыли для транспорта

В Бурятии пройдёт этап фольклорного конкурса «Казачий круг»
В Бурятии пройдёт этап фольклорного конкурса «Казачий круг»
Общество, 19.05.2023
В отборочном туре примут участие казачьи коллективы и исполнители, представляющие Бурятия и Забайкальский край
Жители района Бурятии начали замерзать в своих домах следом за улан-удэнцами
Жители района Бурятии начали замерзать в своих домах следом за улан-удэнцами
Общество, 19.05.2023
В республике растёт недовольство ранним окончанием отопительного сезона

В Бурятии ещё один музей проведёт «Ночь музеев»
В Бурятии ещё один музей проведёт «Ночь музеев»
Общество, 19.05.2023
Запланировано проведение ярмарки, игр, квеста, выставки и праздничного концерта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^