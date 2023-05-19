В Улан-Удэ приведут в порядок 34 футбольных поля









Чтобы поддерживать их в надлежащем виде, КБУ приобрёл 40 тонн резиновой крошки фракцией 1-2 мм на 1 миллион 100 тысяч. Коммунальщики ежедневно выезжают на объекты и расчёсывают поля с помощью специальной щётки-насадки. Контролируют они и уровень засыпных материалов в покрытии, которые при необходимости восполняют для сохранения целостности ворса и конструкции. Особое внимание уделяют зонам пенальти и подачи угловых, а также площадям ворот и штрафным площадям в целом.



Весь мусор сотрудники КБУ убирают вручную, чтобы не пострадал внешний вид самого покрытия и не ухудшалась его сопротивляемость к нагрузкам и способность к пропуску воды. Ухаживать за футбольными полями коммунальщики начали в прошлом году. Тогда их на балансе учреждения было 22.

