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В столице Бурятии расчёсывают футбольные поля

В столице Бурятии расчёсывают футбольные поля
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Для этой работы коммунальщики купили особый мини-трактор

Комбинат по благоустройству расчёсывает футбольные поля в Улан-Удэ.

- В этом году впервые МБУ «Комбинат по благоустройству» приступил к уходу за искусственными футбольными полями. Специалисты ежедневно выезжают на объекты и расчёсывают поля с помощью специальной щётки-насадки. Они контролируют уровень засыпных материалов в покрытии и при необходимости вносят недостающий засыпной материал для сохранения целостности ворса и конструкции поля. Особое внимание уделяют зонам пенальти, подачи угловых, а также площадям ворот и штрафным площадям в целом, - сообщили в пресс-службе мэрии.

 
Весь мусор работники систематически убирают вручную, чтобы не пострадал внешний вид поверхности и технические свойства покрытия.

Также сотрудники периодически проводят глубокую чистку футбольных полей. Глубокая очистка проводится с помощью мини-трактора со специальным навесным оборудованием, шины которого имеют низкое давление и специальный протектор для использования на газонах.

- За футбольными полями с искусственным покрытием необходим соответствующий уход. Если этого не делать, то футбольные поля будут быстро изнашиваться. В этом году мы приобрели мини-трактор со специальным оборудованием, чтобы качественно исполнять уход за футбольными полями, - рассказал главный инженер комбината Александр Солдаткин.

В процессе эксплуатации зачастую искусственные футбольные поля приходят в негодность. Ворс искусственной травы приминается и ложится на поверхность футбольного поля, что приводит к его повреждению. Со временем на искусственных полях скапливается мусор, что ухудшает сопротивляемость поля нагрузкам и проникновению воды. Чтобы всего этого избежать, необходимо регулярно ухаживать за искусственными полями надлежащим образом.

Сейчас комбинат по благоустройству обслуживает 22 футбольных поля.
спорт футбол стадион благоустройство

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