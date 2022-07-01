В столице Бурятии расчёсывают футбольные поля







Весь мусор работники систематически убирают вручную, чтобы не пострадал внешний вид поверхности и технические свойства покрытия.



Также сотрудники периодически проводят глубокую чистку футбольных полей. Глубокая очистка проводится с помощью мини-трактора со специальным навесным оборудованием, шины которого имеют низкое давление и специальный протектор для использования на газонах.



- За футбольными полями с искусственным покрытием необходим соответствующий уход. Если этого не делать, то футбольные поля будут быстро изнашиваться. В этом году мы приобрели мини-трактор со специальным оборудованием, чтобы качественно исполнять уход за футбольными полями, - рассказал главный инженер комбината Александр Солдаткин.



В процессе эксплуатации зачастую искусственные футбольные поля приходят в негодность. Ворс искусственной травы приминается и ложится на поверхность футбольного поля, что приводит к его повреждению. Со временем на искусственных полях скапливается мусор, что ухудшает сопротивляемость поля нагрузкам и проникновению воды. Чтобы всего этого избежать, необходимо регулярно ухаживать за искусственными полями надлежащим образом.



Сейчас комбинат по благоустройству обслуживает 22 футбольных поля.



Комбинат по благоустройству расчёсывает футбольные поля в Улан-Удэ.- В этом году впервые МБУ «Комбинат по благоустройству» приступил к уходу за искусственными футбольными полями. Специалисты ежедневно выезжают на объекты и расчёсывают поля с помощью специальной щётки-насадки. Они контролируют уровень засыпных материалов в покрытии и при необходимости вносят недостающий засыпной материал для сохранения целостности ворса и конструкции поля. Особое внимание уделяют зонам пенальти, подачи угловых, а также площадям ворот и штрафным площадям в целом, - сообщили в пресс-службе мэрии.