В Улан-Удэ до +16 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В районах республики воздух прогреется до +19



По данным Бурятского гидрометцентра, 29 апреля в республике переменная облачность, по южной половине местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северу преимущественно без осадков.



Ветер восточный с переходом на западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +14,+19, по Прибайкалью и северу местами +5,+10.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём +14,+16.

