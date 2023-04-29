В районах республики воздух прогреется до +19
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 апреля в республике переменная облачность, по южной половине местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северу преимущественно без осадков.
Ветер восточный с переходом на западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +14,+19, по Прибайкалью и северу местами +5,+10.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём +14,+16.
В Улан-Удэ до +16 градусов
Общество, Фото:
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