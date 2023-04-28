В столице Бурятии через несколько дней запустят дачные автобусы





Пенсионеры смогут приобрести льготные проездные – для этого потребуются паспорт и пенсионное удостоверение. Такой билет действует один месяц со дня покупки.



С понедельника, 1 мая, в Улан-Удэ заработают автобусы садово-дачного направления, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству городской администрации. Всего их будет 17. Транспорт будет ходить по 14 маршрутам в течение пяти месяцев – с мая по сентябрь включительно.Расписание «дачных» маршрутов можно есть на официальном сайте мэрии в разделе «Транспорт» / «Информация».