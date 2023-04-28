Некоторые горожане не представляют его без окрошки и шашлыков
Самые любимые блюда жителей бурятской столицы в летнее время – окрошка и шашлыки. Это выяснили представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob во время опроса, который проводился с 7 по 25 апреля.
У холодного супа на квасе или на кефире и жареного на шампурах мяса примерно одинаковое число почитателей. Первому отдают предпочтение 4 из 10 опрошенных, второму – 38%. А вот свекольник (или холодный борщ) не попал в число фаворитов – его выбирают только 9%.
Ещё 13% респондентов назвали другие летние хиты – кабачковые оладьи, овощной салат со сметаной, щи со щавелем, ягодный пирог и мороженое.
Окрошка одинаково сильно нравится и мужчинам, и женщинам, а вот шашлык едят в основном представители сильного пола (44%). Среди дам ценительниц этого блюда лишь 29%. Кстати, мясо выбирают преимущественно улан-удэнцы младше 34 лет (41%), а холодный суп – наши земляки старше 45-ти (47%).
Улан-удэнцы рассказали, что больше всего любят есть летом
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