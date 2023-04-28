Бурятия и Иркутская область сразятся в «Поэтическом многоборье»

Финал всероссийского литературного конкурса проведут в Иркутске



Стартовал приём заявок на всероссийский молодёжный литературный конкурс «Поэтическое многоборье». Для участия приглашаются авторы в возрасте от 18 до 35 лет.



Отборочные туры пройдут в пяти регионах страны: Иркутская и Белгородская области, Бурятия, Крым и Красноярский край. Победители каждого из региональных этапов примут участие в большом финале, который состоится в сентябре в Иркутске.



Конкурс состоит из четырёх этапов:

1. Домашнее задание. Конкурсанты готовят поэтический номер, чтобы поразить жюри и своими стихами, и актёрским мастерством;

2. Поэт-батл. Конкурсанты получают от зала тему, на которую надо написать стихи за 10 минут;

3. Интеллектуальный этап. Небольшой тест по теории стихосложения;

4. Конкурс-сюрприз. Каждый год организаторы придумывают новое неординарное задание для финального этапа.



Приём заявок идёт до 5 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.



Возрастное ограничение: 18+.

