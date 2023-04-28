Финал всероссийского литературного конкурса проведут в Иркутске
Стартовал приём заявок на всероссийский молодёжный литературный конкурс «Поэтическое многоборье». Для участия приглашаются авторы в возрасте от 18 до 35 лет.
Отборочные туры пройдут в пяти регионах страны: Иркутская и Белгородская области, Бурятия, Крым и Красноярский край. Победители каждого из региональных этапов примут участие в большом финале, который состоится в сентябре в Иркутске.
Конкурс состоит из четырёх этапов:
1. Домашнее задание. Конкурсанты готовят поэтический номер, чтобы поразить жюри и своими стихами, и актёрским мастерством;
2. Поэт-батл. Конкурсанты получают от зала тему, на которую надо написать стихи за 10 минут;
3. Интеллектуальный этап. Небольшой тест по теории стихосложения;
4. Конкурс-сюрприз. Каждый год организаторы придумывают новое неординарное задание для финального этапа.
Приём заявок идёт до 5 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.
Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия и Иркутская область сразятся в «Поэтическом многоборье»
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