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На Дальнем Востоке создают «Азбуку о важном»

На Дальнем Востоке создают «Азбуку о важном»
Общество,  Фото:azbuka2023.ru
Принять участие в проекте для детей может любой желающий

В России запущен проект «Азбука о важном», который напомнит взрослым о вечных ценностях и приобщит к ним детей. Важно то, что родители сами получат возможность создавать книгу, по которой будут учиться их дети.

В рамках проекта любой желающий может предложить своё слово, которое ассоциируется у него с Родиной, и дать ему своё толкование. Собранные слова и определения лягут в основу печатного издания для детей. Те участники, которые предложат лучшие слова и определения, получат авторские экземпляры издания.

Книгу дополнят интерактивными творческими заданиями, раскрасками и рисованными иллюстрациями.

«Азбука» станет продолжением проекта, реализованного на II Дальневосточном окружном обучающем семинаре для организаторов воспитательной и патриотической работы в сфере образования, просвещения и культуры «Разговоры о важном для взрослых», который прошёл в конце марта. В составлении первого варианта «Азбуки» приняли участие около 250 участников из 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Его можно найти на сайте проекта. Например, истину участники определили как то, что «делает нас сильнее», участие как «внутренний импульс, сопричастность».

- Какие слова действительно важны для вас при разговоре о Родине, как вы их понимаете? Заполните специальную форму на сайте о своём понимании ценностей. Расскажите нам о своих главных словах в жизни. Слова можно направить до 10 мая, - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

Возрастное ограничение: 0+.
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