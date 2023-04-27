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В Бурятии прокуратура опротестовала досрочный выход из колонии осуждённого

В Бурятии прокуратура опротестовала досрочный выход из колонии осуждённого
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина осуждён за насильственные преступления

Прокуратура внесла апелляционное представление на решение Мухоршибирского районного суда о замене мужчине, осуждённому за насильственные преступления, неотбытой части наказания принудительными работами.

- Мухоршибирский районный суд в феврале 2023 года удовлетворил ходатайство мужчины, осуждённого за насильственные преступления, о замене наказания. Неотбытая часть наказания в виде лишения свободы ему заменена наказанием, не связанным с изоляцией от общества. Прокурор Мухоршибирского района не согласился с данным решением, указав в представлении об отсутствии оснований для замены наказания, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Так, было отмечено, что осуждённый имеет нестабильное поведение, неоднократно нарушал режим исправительного учреждения. Кроме того, он состоит на специальном профилактическом учёте, администрацией колонии характеризуется отрицательно.

Верховный суд республики по доводам прокурора отменил судебное решение и отказал в удовлетворении ходатайства осуждённого. Мужчина продолжит отбывать лишение свободы в исправительной колонии.
осужденные прокуратура

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