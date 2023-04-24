Волейболисты Бурятии стали победителями и призёрами ДФО

Вуз республики принял участие во всероссийских соревнованиях студентов



С 18 по 22 апреля в Хабаровске прошёл III этап всероссийских соревнований среди студентов по волейболу в Дальневосточном федеральном округе. Успешно выступили на турнире спортсмены из Бурятии.



Мужская сборная Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова по волейболу заняла первое место, женская сборная – второе место. Кроме этого, Шернин Чойсоронов, Нина Ерохина и Яна Гармаева стали победителями в номинации «Лучший игрок».



- Соревнования понравились упорством и борьбой. Все команды играли до конца. Не было лёгких матчей, каждое очко давалось тяжело. Это мой первый опыт в соревнованиях, получил кучу положительных эмоций. В следующем году, уверен, что все будет ещё лучше. Приятно поиграть, действительно надеясь на победу, и почувствовать командный дух. Удивил уровень большинства команд, - поделился своими впечатлениями Никита Иванов. - В финал вышли с командой ДВГУПС, победили со счётом 3:0, тем самым выиграв путёвку на Россию. Соревнования будут проходить в городе Орёл.



Спортсменов тренируют Яна Намсараева и Сергей Климов, сообщает пресс-служба студенческого спортивного клуба «Байкальские волки».

