Вуз республики принял участие во всероссийских соревнованиях студентов
С 18 по 22 апреля в Хабаровске прошёл III этап всероссийских соревнований среди студентов по волейболу в Дальневосточном федеральном округе. Успешно выступили на турнире спортсмены из Бурятии.
Мужская сборная Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова по волейболу заняла первое место, женская сборная – второе место. Кроме этого, Шернин Чойсоронов, Нина Ерохина и Яна Гармаева стали победителями в номинации «Лучший игрок».
- Соревнования понравились упорством и борьбой. Все команды играли до конца. Не было лёгких матчей, каждое очко давалось тяжело. Это мой первый опыт в соревнованиях, получил кучу положительных эмоций. В следующем году, уверен, что все будет ещё лучше. Приятно поиграть, действительно надеясь на победу, и почувствовать командный дух. Удивил уровень большинства команд, - поделился своими впечатлениями Никита Иванов. - В финал вышли с командой ДВГУПС, победили со счётом 3:0, тем самым выиграв путёвку на Россию. Соревнования будут проходить в городе Орёл.
Спортсменов тренируют Яна Намсараева и Сергей Климов, сообщает пресс-служба студенческого спортивного клуба «Байкальские волки».
Волейболисты Бурятии стали победителями и призёрами ДФО
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победитель преподаёт математику в Тугнуйской средней школе
Вуз республики принял участие во всероссийских соревнованиях студентов
Александр Сеикаев посмертно награждён орденом Мужества
Они не будут привлекаться в зону СВО
Стало известно, в каких случаях они рискуют лишиться своих участков
Перечень услуг в многофункциональных центрах расширился
У нарушителя конфисковали машину в доход государства
Также Юлия Жамбалова провела приём граждан в Кяхтинском районе
За английский язык высказалось 49 процентов жителей города, за китайский – 9 процентов
Школьники пришли сюда посмотреть поезда
Турнир собрал более 130 участников из различных регионов России
Концерт пройдёт перед Днём Победы
Перечень запрещённых для публичных мероприятий мест в республике расширился
Соискателям обещают повышенное денежное довольствие и полный соцпакет
Артисты из Бурятии выступили в третий раз в зоне СВО