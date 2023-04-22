Россияне смогут принять участие в международных турнирах по стрельбе из лука

Но без флага и гимна

Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery, Лозанна, Швейцария) готова допустить граждан России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе и на строгих условиях отбора. Об этом сказано в заявлении на официальном сайте организации.

«Совет World Archery согласился изучить сроки возвращения спортсменов на строгих условиях допуска, разрешая реинтеграцию только тем лицам, которые смогут доказать свою нейтральность в процессе независимой проверки. Дополнительная информация об этой процедуре будет предоставлена делегатам на следующем конгрессе World Archery», - говорится в сообщении, опубликованном 21 апреля.

Использовать флаги и гимны России и Белоруссии запрещено. Эти страны по-прежнему не могут проводить на своей территории международные соревнования по стрельбе из лука.

Федерация создала рабочую группу, которая определит точные критерии отбора.

Как ранее сообщал «Байкал-Daily», внутренний чемпионат России по стрельбе из лука (0+) пройдёт в посёлке Агинское с 5 по 9 июля 2023 года.