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Художница из Улан-Удэ стала автором логотипа чемпионата России

Художница из Улан-Удэ стала автором логотипа чемпионата России
Общество,  Фото:пресс-служба Агинского Бурятского округа
В Агинском Бурятском округе был выбран логотип соревнований по стрельбе из лука

Завершился конкурс на лучший дизайн-проект логотипа чемпионата России по стрельбе из лука 2023 года. В конкурсе приняли участие 12 графических дизайнеров, мастеров декоративно-прикладного искусства из Саратова, Екатеринбурга, Улан-Удэ и Агинского Бурятского округа.

- Все представленные проекты выполнены талантливо и оригинально, имеют свою специфику. При этом работа победителя, нашей землячки Баирмы Ешидоржиевой, по мнению жюри наиболее полно отобразила смысловую, визуальную концепцию логотипа, определяющую узнаваемость и уникальность чемпионата России по стрельбе из лука в Агинском Бурятском округе, - рассказала директор центра развития бурятской культуры, один из организаторов конкурса Сэсэг Норполова.

Художник-иллюстратор Баирма Ешидоржиева родилась и выросла в селе Судунтуй Агинского района округа, сегодня она вместе с семьёй живёт в столице Бурятии. Художница – автор серии картин, ставшими популярными в социальных сетях. Они посвящены мужу, который принимает участие в специальной военной операции.

Как сообщает пресс служба администрации Агинского Бурятского округа, чемпионат России по стрельбе из лука пройдёт в посёлке Агинское с 5 по 9 июля.

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Бурятия Агинский Бурятский округ. Улан-Удэ спорт логотип чемпионат России стрельба из лука художники

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