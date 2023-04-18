Художница из Улан-Удэ стала автором логотипа чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба Агинского Бурятского округа

В Агинском Бурятском округе был выбран логотип соревнований по стрельбе из лука



Завершился конкурс на лучший дизайн-проект логотипа чемпионата России по стрельбе из лука 2023 года. В конкурсе приняли участие 12 графических дизайнеров, мастеров декоративно-прикладного искусства из Саратова, Екатеринбурга, Улан-Удэ и Агинского Бурятского округа.



- Все представленные проекты выполнены талантливо и оригинально, имеют свою специфику. При этом работа победителя, нашей землячки Баирмы Ешидоржиевой, по мнению жюри наиболее полно отобразила смысловую, визуальную концепцию логотипа, определяющую узнаваемость и уникальность чемпионата России по стрельбе из лука в Агинском Бурятском округе, - рассказала директор центра развития бурятской культуры, один из организаторов конкурса Сэсэг Норполова.



Художник-иллюстратор Баирма Ешидоржиева родилась и выросла в селе Судунтуй Агинского района округа, сегодня она вместе с семьёй живёт в столице Бурятии. Художница – автор серии картин, ставшими популярными в социальных сетях. Они посвящены мужу, который принимает участие в специальной военной операции.



Как сообщает пресс служба администрации Агинского Бурятского округа, чемпионат России по стрельбе из лука пройдёт в посёлке Агинское с 5 по 9 июля.



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