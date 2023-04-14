В столице Бурятии за день поймали 11 бродячих собак

Облаву на них устроили на Верхней Берёзовке
В четверг, 13 апреля, в Улан-Удэ состоялся очередной «собачий» рейд. Отлов беспризорных псов на этот раз устроили на Верхней Берёзовке. Заодно специальные мобильные группы проверили, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев.
С 9:30 до 15:30 на парковке у дацана развернули пункт, где все желающие могли бесплатно привить животных от бешенства, а за 355 рублей – зарегистрировать их и установить специальный микрочип.
Всего проверяющие обошли 86 домовладений и составили один протокол за несоблюдение правил выгула собак. Поймать удалось 11 четвероногих. Всего ветеринары привили одну кошку и 14 псов и зарегистрировали ещё 10.
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Общество, Фото:
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