В Улан-Удэ сотрудники колоний взялись за грабли





В конце марта в столице Бурятии стартовал месячник чистоты. К нему присоединились сотрудники колонии-поселения №3 и исправительной женской колонии №7, которые вышли на субботник.- Сотрудники привели в порядок территории, прилегающие к колониям. Личный состав исправительных учреждений очистил местности от мусора, веток и сухой травы. А также они вывезли собранный мусор, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.Месячник чистоты завершится 22 апреля общегородским субботником.