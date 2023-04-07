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В Улан-Удэ сотрудники колоний взялись за грабли

В Улан-Удэ сотрудники колоний взялись за грабли
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Они вышли на субботник

В конце марта в столице Бурятии стартовал месячник чистоты. К нему присоединились сотрудники колонии-поселения №3 и исправительной женской колонии №7, которые вышли на субботник.

- Сотрудники привели в порядок территории, прилегающие к колониям. Личный состав исправительных учреждений очистил местности от мусора, веток и сухой травы. А также они вывезли собранный мусор, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


Месячник чистоты завершится 22 апреля общегородским субботником.
колония субботник

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