Сельский музей в Бурятии оснастят современным оборудованием













В рамках национального проекта «Культура» Сосново-Озёрский музей имени Ц. С. Сампилова в 2023 году начнут оснащать новым современным оборудованием и техническими средствами, которые нужны для экспозиционно-выставочной деятельности. На их покупку направят три с половиной миллиона рублей из федерального и ещё 223 тысячи – из республиканского бюджета. Об этом рассказали в министерстве культуры Бурятии.Речь идёт, в частности, о витринах, стендах, радио- и портативной аудиосистеме, программном обеспечении к сенсорному столу, интерактивных песочнице, полах, панели и доске, проекторе, мобильной напольной стойке и стеллажах.- Сосново-Озёрский музей – один из лучших муниципальных музеев республики. Он носит имя народного художника Бурятской АССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР Цыренжапа Сампилова. Художественные произведения и личные вещи основателя бурятской советской живописи представляют особую ценность фонда, – отметила глава Минкульта РБ Соелма Дагаева.Всего в учреждений хранится 2790 экспонатов – предметы декоративно-прикладного искусства и имеющие культовое значение, государственные награды (ордена, медали), естественно-научные коллекции (образцы руд), а также мемориальная, этнографическая (бурятский и русский старожильческий отделы), археологическая и нумизматическая коллекции, документальные материалы, фотографии (подлинники), живопись и графика. Ежегодно фонд пополняется новыми вещами и коллекциями. За последние несколько лет – с 2019-го по 2022-ой годы – там появилось ещё 57 экспонатов. Наиболее интересные из них – кинопроектор, снимки духовных лиц и микроскоп.По словам директора музея Жаргалмы Цыреновой, участие в нацпроекте – большое везение.- Ведь нам предоставляется уникальная возможность приобрести новое современное оборудование и технические средства, – отметила она.Благодаря хранящимся в музее материалам можно сочетать самые разнообразные формы учебно-воспитательной работы. Они помогают воссоздать картину жизни крестьян, их орудия труда, предметы быта. Немалое место отводится и истории гражданской войны и ВОВ, колхозов, биографиям первых руководителей Еравнинского района. Есть в учреждении и специальный уголок, посвящённый полезным ископаемым. В ушедшем 2022 году проходившие там выставки и мероприятия посетило более 3000 человек.