В Улан-Удэ презентовали первый этап модернизации поликлиники больницы №4



3 марта в Улан-Удэ презентовали первый этап модернизационных работ поликлиники Городской больницы №4.



Поликлиника расположена в посёлке Восточный, рассчитана на 900 посещений в день. В поликлинике обслуживается более 50 тысячей жителей посёлков Загорск, Восточный, Площадка, Зелёный. Кроме того, в поликлинике получают медицинскую помощь пациенты из посёлка Эрхирик Заиграевского района.



Для комфорта жителей посёлка Эрхирик Городской больницей № 4 будет поставлен мобильный комплекс, оборудованный цифровыми флюорографами и маммографами. Сертификат на сумму 23,1 млн рублей больнице передал глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Передвижной комплекс будет выезжать также на Авиазавод, делать выездные обследование и на Улан-Удэстальмост, Приборостроительное объединение, для того чтобы на предприятиях делать массовый скрининг. Это будет способствовать и сокращению очередей в самой поликлинике. В рамках указа президента реализуется у нас в Бурятии национальный проект «Здравоохранение», согласно которому идёт модернизация системы здравоохранения. По отдельному поручению Владимира Владимировича Путина идёт модернизация первичного звена здравоохранения. Поликлиника и четвёртая больница — это основа здравоохранения всего посёлка Восточный, а также всех заводчан, которые трудятся на сегодня в Улан-Удэнском авиазаводе. И создавать хорошие условия для качественного медицинского обслуживания, безусловно, необходимо, в больницу были вложены большие деньги, порядка 200 млн рублей и на модернизацию, приобретение медицинского оборудования, - рассказал Алексей Цыденов.



Как сообщила зампред правительства, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, на сегодня также ведётся подготовка на разработку проектно-сметной документации на капремонт стационара Городской больницы №4:



– Мы приглашаем наших пациентов, в первую очередь, на профилактические осмотры и диспансеризацию. Также мы ставим перед собой задачи по привлечению медицинских кадров.





Евгения Лудупова сообщила, что модернизация коснётся и других медицинских организаций республики, сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии.





