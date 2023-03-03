Улан-удэнцы получают «космические» счета за электроэнергию

С жильцов дома два года брали по 1000 рублей за три лампочки





В региональном отделении Народного фронта рассказали о платёжках с космическими суммами, которые уже второй год получают жильцы дома № 34 на улице Пищевая в Улан-Удэ. Речь идёт о начислениях за общедомовые нужды (ОДН) на электроэнергию.Всего в доме проживает восемь семей. Каждый месяц им приходится отдавать за ОДН до тысячи рублей с одной квартиры. При этом в подъезде – лишь три светодиодные лампочки и новый общедомовой счётчик. В 2021 году в деревянной постройке сделали капитальный ремонт электрики.Людям заявили, что «могут быть задействованы не только лампочки, но и другие электроприборы». Обращения в компанию, поставляющую электроэнергию, тоже оказались безрезультатными. Ресурсники прислали лишь запутанные формулы безо всяких объяснений. А год спустя письма и вовсе стали игнорировать. Муниципальная жилищная инспекция подтвердила нарушение и внесла «Читаэнергосбыт» предостережение с требованием о перерасчёте. Но вместо этого энергетики решили взыскивать деньги через суд.Жильцам пришлось попросить помощи у общественников. Эксперты Народного фронта связали ошибочные начисления с неверными показаниями общего счётчика и халатностью сотрудников компании-поставщика. Там на просьбы проверить прибор и выяснить причину завышенных платежей не отреагировали.Тогда «фронтовики» пошли в прокуратуру. Надзорное ведомство подтвердило их доводы.- В «Читаэнергосбыт» своевременно не произвели проверку прибора учёта. За это компания получила прокурорское представление. Её обязали сделать перерасчёт, – отметили общественники.