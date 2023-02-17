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В улан-удэнской поселения №3 прошёл конкурс «А ну-ка девушки!»

В улан-удэнской поселения №3 прошёл конкурс «А ну-ка девушки!»
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
В конкурсе участвовали три девушки

В улан-удэнской колонии-поселения №3 осуждённые женщины приняли участие в I этапе Всероссийского конкурса «А ну-ка девушки!».

За победу боролись три девушки, отбывающие наказание в колонии-поселения. Участницы конкурса рассказали о себе, своих увлечениях, о своей малой родине, читали стихи, танцевали вальс, а также демонстрировали свои кулинарные способности в приготовлении национальных блюд, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее аналогичный конкурс провели в женской исправительной колонии№7. По итогам конкурса наибольшее количество баллов набрала участница отряда №2, которая и представит учреждение в следующем этапе конкурса.
конкурс красоты УФСИН

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