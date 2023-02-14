В улан-удэнской колонии определили победительницу конкурса красоты

Девушка представит учреждение в следующем этапе конкурса
В женской исправительной колонии№7 в Улан-Удэ состоялся финал первого этапа всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!».
Ранее в колонии прошёл предварительный этап конкурса в номинации «Хозяюшка». Тогда приняло решение, что все три участницы достойны пройти в финальный этап. Теперь девушкам предстояло показать творческий номер и смастерить костюм своими руками.
- Все участницы подготовились на отлично и подробно рассказали о своей Родине, традициях народа, исполнили творческие номера, а также поделились рассказами о своих костюмах и образах, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
По итогам конкурса наибольшее количество баллов набрала участница отряда №2, которая и представит учреждение в следующем этапе конкурса.
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