В Бурятии разыгрывают кубок по зимнему ориентированию

Очередной этап пройдёт в Мухоршибирском районе
18 февраля в Бурятии состоится очередной этап кубка республики по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнования пройдут в виде открытого первенства Мухоршибирского района.
Местом проведения турнира станет лыжная база в селе Саган-Нур. Первенство проведут в формате лыжной гонки классическим стилем. Выдача номеров и чипов состоится с 11:00. Открытие соревнований запланировано на 12:30. Гонки начнутся в 13:00.
Предварительная регистрация заканчивается 15 февраля, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
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