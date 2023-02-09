В Бурятии разыгрывают кубок по зимнему ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Очередной этап пройдёт в Мухоршибирском районе



18 февраля в Бурятии состоится очередной этап кубка республики по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнования пройдут в виде открытого первенства Мухоршибирского района.



Местом проведения турнира станет лыжная база в селе Саган-Нур. Первенство проведут в формате лыжной гонки классическим стилем. Выдача номеров и чипов состоится с 11:00. Открытие соревнований запланировано на 12:30. Гонки начнутся в 13:00.



Предварительная регистрация заканчивается 15 февраля, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



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