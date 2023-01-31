В Бурятии школьникам рассказали о военных вузах Росгвардии









В Тарбагатайском районе представители управления Росгвардии по Бурятии в рамках профессиональной ориентации подрастающего поколения рассказали старшеклассникам об особенностях и преимуществах высших военных учебных заведений Федеральной службы войск национальной гвардии.Офицер Росгвардии рассказал учащимися 9-11 классов школ сёл Тарбагатай, Нижний Саянтуй и Селенга о высших военных образовательных учреждениях ведомства, условиях поступления и дальнейшей учёбы, а также о социальных гарантиях курсантам.- Профориентирующие мероприятия с допризывной молодёжью проводятся постоянно, чтобы не только познакомить выпускников с образовательными учреждениями Росгвардии, но и помочь им выбрать будущую профессию. Кто-то из сегодняшних школьников выберет престижную профессию кадрового военного, - отметил начальник отделения учёта и комплектования управления Росгвардии майор Алексей Юнг.В конце каждой встречи ребята задавали интересующие вопросы и получили подробную информацию о требованиях к поступающим и контактах приёмных комиссий Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии И.К. Яковлева, Пермского военного института, Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института и Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института, сообщает пресс-служба управления.