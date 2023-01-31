В Бурятии школьникам рассказали о военных вузах Росгвардии

Встреча со школьниками прошла в Тарбагатайском районе
В Тарбагатайском районе представители управления Росгвардии по Бурятии в рамках профессиональной ориентации подрастающего поколения рассказали старшеклассникам об особенностях и преимуществах высших военных учебных заведений Федеральной службы войск национальной гвардии.
Офицер Росгвардии рассказал учащимися 9-11 классов школ сёл Тарбагатай, Нижний Саянтуй и Селенга о высших военных образовательных учреждениях ведомства, условиях поступления и дальнейшей учёбы, а также о социальных гарантиях курсантам.
- Профориентирующие мероприятия с допризывной молодёжью проводятся постоянно, чтобы не только познакомить выпускников с образовательными учреждениями Росгвардии, но и помочь им выбрать будущую профессию. Кто-то из сегодняшних школьников выберет престижную профессию кадрового военного, - отметил начальник отделения учёта и комплектования управления Росгвардии майор Алексей Юнг.
В конце каждой встречи ребята задавали интересующие вопросы и получили подробную информацию о требованиях к поступающим и контактах приёмных комиссий Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии И.К. Яковлева, Пермского военного института, Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института и Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института, сообщает пресс-служба управления.
Библиографическое издание о творчестве земляков вышло в свет в конце прошлого года
Встреча со школьниками прошла в Тарбагатайском районе
За день в городе поймали трёх таких нарушителей
Занятия провели инспекторы, получившие боевой опыт в ходе спецоперации
В соревнованиях приняли участие команды Бурятского индустриального техникума, школы кадетов и школы № 1
Энергетик – тот, для кого понятия «тепло» и «свет» – не просто слова, а ежедневная планомерная работа. Основной задачей энергетического хозяйства Улан-Удэнского авиационного завода является надёжное и бесперебойное обеспечение всеми видами энергии предприятия, теплом и горячей водой жителей близлежащих посёлков
Приём конкурсных заявок ведётся до 28 февраля
Театр приготовил концерты и представления для всех возрастных категорий в честь Сагаалгана
Их изобретение оказалось очень метким
Число зарегистрированных нападений уменьшается с 2019 года
В столице Бурятии такие комплексы установлены на 14 маршрутах
Её посвятят памяти одинокого глухого художника-самоучки
Выставка «Достояние Республики» посвящена 100-летию Республики Бурятия. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с открытия
На ринг выйдут свыше 250 спортсменок из 11 регионов Дальнего Востока
Монумент уже отправили на реставрацию