Разработан соответствующий проект закона
В Бурятии предлагают вручать волонтёрам и донорам государственную награду - медаль «По зову долга и сердца». Вопрос о внесении изменений в закон о государственных наградах рассмотрят на ближайшей сессии Народного Хурала, которая состоится в феврале.
«После принятия данного проекта закона граждане, внёсшие вклад в добровольческую (волонтёрскую) деятельность или реализующие социально значимые проекты на республиканском и муниципальном уровнях, а также доноры, внёсшие большой вклад в развитие безвозмездного донорства крови и (или) её компонентов, могут быть удостоены вышеуказанной государственной награды республики», - говорится в пояснительной записке.
Медаль «По зову долга и сердца» в Бурятии была учреждена на фоне пандемии. Её вручают за самоотверженный труд и значительный вклад в борьбу с коронавирусом. За первые два года медалью были награждены 137 медицинских работников и сотрудников эпидемиологической службы и 56 добровольцев.
На сегодня в Бурятии зарегистрировано 6 929 доноров, в том числе 33 донора, сдавших кровь более 100 раз. В волонтёрское движение вовлечено почти 92 тысячи жителей республики. В реализации проектов, направленных, в том числе, на благоустройство территорий, обеспечение пожарной безопасности, профилактику правонарушений, патриотическое, духовно-нравственное, физическое воспитание молодёжи и подрастающего поколения, заботу о старшем поколении, пропаганде здорового образа жизни участвует 2 396 территориальных общественных самоуправлений (ТОС), в которые входят более 174 тысяч жителей республики.
Кроме того, проектом закона предлагается установить, что наличие неснятой или непогашенной судимости является основанием для отклонения ходатайства о награждении государственными наградами Республики Бурятия.
В Бурятии волонтёров и доноров предложили награждать медалью «По зову долга и сердца»
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