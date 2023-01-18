Жители Бурятии активно спрашивают про детские пособия

Общество, Фото: минсоцзащиты Бурятии

На горячую линию «Наши дети» с марта 2020 года поступило 165 тысяч звонков



В республиканскую справочную службу «Наши дети» с начала её действия – марта 2020 года – поступило 165 409 звонков от жителей Бурятии. Об этом сообщили в минсозащиты республики.



- Только в декабре прошлого года поступило 3190 звонков от жителей Бурятии, из них 75 процентов звонков - по вопросам выплат пособий на детей, - рассказали в ведомстве.



В течение года наибольшее количество звонков – почти семь тысяч – поступило в мае 2022 года, наименьшими показателями отметился декабрь.



С 1 декабря 2022 года республиканская линия «Наши дети» станет частью федеральной информационной системы «Единый контактный центр взаимодействия с гражданами», где будут продолжать консультировать жителей республики.



Телефон справочной службы «Наши дети»: 8 800 350 57 16.



Единая федеральная консультационная служба ПФР: 8-800-600-00-00



По этим телефонам можно узнать информацию по вопросам выплат, компенсаций, пенсий, пособий и других мер социальной поддержки. На них можно звонить бесплатно с любых телефонов (мобильных и городских).



