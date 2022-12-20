В столице Бурятии введут звание «Почётный донор Улан-Удэ»

Для наиболее активных доноров утвердят льготы



Сегодня депутаты горсовета рассмотрели предложение Бурятской республиканской станции переливания крови о поощрении доноров Улан-Удэ. Будет учреждено звание «Почётный донор города Улан-Удэ» и разработаны меры социальной поддержки для них.



По словам главрача станции переливания крови Марины Бутухановой, на сегодня в стране существует звание «Почётный донор России». Это тот, кто сдал кровь 40 раз, или плазму – 60 раз. Есть также звание «Почётный донор Бурятии», которых поощряют нематериально, в основном, по месту работы.



Отметим, что почётные доноры России имеют ряд льгот, к примеру, ежегодный отпуск, внеочередные льготные путёвки на курорт, ежегодную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей. В Бурятии обладателей звания «Почётный донор России» на сегодня – 2422 человека.



Марина Бутуханова отметила, что в Бурятии число доноров растёт. За 2022 год их число выросло на четыре процента: с 7290 до 7558 человек.



- Наших доноров нужно мотивировать и поощрять. К примеру, в Бурятии сейчас есть 500 человек, которые сдали кровь 25 раз и более. Этих отличившихся доноров предлагаю наградить званием «Почётный донор города Улан-Удэ» и обеспечить бесплатным проездом на общественном транспорте, - предложила Марина Бутуханова.



Стоимость проездного на год для одного такого донора составит около 15 тысяч рублей. Всего на всех 500 человек потребуется 7,2 млн рублей из городского бюджета.



Депутаты комитета по социальной политике горсовета единодушно поддержали предложение о поощрении доноров. Но вопрос о том, какие именно льготы будут введены для доноров, оставили пока открытым.



- Самое главное – мы поможем людям. Сначала оформим положение о введении звания почётного донора города Улан-Удэ, затем определимся с льготами, которые может предложить городской бюджет и уже после этого вопрос вынесем на сессию горсовета. Или это будут проездные билеты, или разовая денежная выплата, решим позже, - подытожил председатель комитета по социальной политике горсовета Улан-Удэ Денис Гармаев.



Денис Гармаев также призвал больше информировать жителей о пользе донорства для здоровья. «Ведь не палец отдаем насовсем, а кровь, которая быстро восстанавливается», - подчеркнул он.



