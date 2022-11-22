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В Улан-Удэ откроется выставка «Обнимая небо»

В Улан-Удэ откроется выставка «Обнимая небо»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Узнать о крыльях и перьях птиц можно будет в музее природы Бурятии

29 ноября в Улан-Удэ начнёт работу выставка «Обнимая небо». Новая экспозиция в музее природы Бурятии будет посвящена строению перьев и крыльев у различных групп птиц, их особенностям, сходствам и различиям.

- На выставке посетители познакомятся с интересными и малоизвестными фактами об освоении неба птицами. Ведь у каждой группы птиц своеобразное строение крыльев, позволяющее с успехом осваивать те или иные места обитания. Почему стриж – самая быстрая птица в горизонтальном полете, а сапсан – самая быстрая в пикирующем вниз полете? Что помогает совам летать бесшумно? Непромокаемые перья водоплавающих – в чём секрет? На эти и другие вопросы об особенностях крыльев птиц вы найдёте ответы, придя в музей, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

На выставке будут представлены чучела райской птицы, колибри – самой маленькой птицы в мире, гоголя обыкновенного и других птиц из разных семейств и отрядов.

Необычным аспектом выставки станет его практическая часть. Посетители смогут самостоятельно с помощью микроскопа разглядеть устройство пера и его уникальные свойства.

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выставка Бурятия Улан-Удэ музей птицы

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