Сборная Бурятии выиграла 3 медали чемпионата «Абилимпикс»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В копилке республики первые награды соревнований



28 октября в Москве состоялась торжественная церемония открытия национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В соревнованиях принимают участие 1098 конкурсантов из 78 регионов по 40 основным компетенциям в трёх категориях: 393 школьника, 406 студентов, 299 специалистов.



29 октября в выставочном центре «Гостиный двор» состоялось награждение победителей первого соревновательного дня национального чемпионата «Абилимпикс». В компетенции «Столярное дело» бронзовым призёром стал участник из Бурятии Дмитрий Р., наставник – учитель технологии Базар Мункуев.



- Чемпионат проходит замечательно, все дни наполнены большим количеством событий и хорошими эмоциями. Я очень доволен собой и нашей командой! Я уверен, что у нас будет ещё много медалей в этом чемпионате. Все участники команды настроены серьёзно, - поделился Дмитрий.



В компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования» третье место занял студент Бурятского республиканского информационно-экономического техникума Аюр Д., наставник – заведующий центром информационных технологий БРИЭТ Андрей Кулышев.



В компетенции «Социальная работа» второе место заняла Александра Рубба, студентка Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. Наставник – заведующая библиотекой Бурятского республиканского информационно-экономического техникума Оюна Банзаракцаева.



Соревновательная программа для участников продолжается по компетенциям «Малярное дело» и «Бисероплетение». Также в дни чемпионата проходит насыщенная деловая программа: круглые столы по проблемам трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ, панельные дискуссии по вопросам инклюзивного образования, совещание с руководителями региональных центров развития движения «Абилимпикс», в которых делегация из Бурятии принимает активное участие. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



