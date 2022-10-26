В улан-удэнском детсаду открыли соляную комнату







- Наш детский сад с 2012 года делает акцент на сбережении здоровья малышей. За это время на базе детского сада открыли стадион, чтобы дети могли играть на свежем воздухе. Также наши дети начали заниматься на ледовом катке, роллердроме, плавали в ФСК. В этом году мы открыли центр оздоровительной дыхательной гимнастики. Наш инструктор прошла обучение в центре дыхательной гимнастики Александры Стрельниковой, - рассказала заведующая детским садом Наталья Кленина.



Галотерапия снимает воспаления и оказывает противоаллергическое действие, способствует отделению мокроты бронхов, укрепляет нервную систему. Приглушённый свет в соляной комнате улучшает сон, снимает стрессовое состояние, успокаивает и дарит малышам чувство релаксации.



В детском саду №35 «Алые паруса» по улице Профсоюзная в Улан-Удэ появилась соляная комната.В детсаду открылся центр оздоровительной дыхательной гимнастики - это помещение, облицованное природной каменной солью и оборудованное специальными галогенераторами, распыляющими в воздух солевой аэрозоль. Соляная комната будет открыта ежедневно, здесь будут проводиться занятия для воспитанников, рассказали в администрации Улан-Удэ.