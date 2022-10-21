Подозреваемый выдал себя в телефонном разговоре
В Иркутской области член общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Усольский» Алексей Злобин помог полицейским поймать преступника. Об этом случае рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
20 октября Андрей Злобин ехал домой после работы на своём автомобиле. Он увидел человека, пытавшегося поймать попутку, и решил его подвезти. Во время поездки неизвестный попутчик разговаривал по телефону и договаривался с кем-то о встрече, упоминая, что ему сейчас нельзя «светиться».
Тогда Алексей почувствовал неладное, а слова попутчика натолкнули его на мысль о том, что в одной машине с ним может находиться разыскиваемый человек.
Привезя попутчика на указанное им место, и воспользовавшись тем, что неизвестный отлучился из машины, Алексей позвонил в полицию. Он отправил сотрудникам геологацию своего местоположения.
В результате быстро отреагировавший на звонок экипаж наружной службы задержал подозрительного человека. Выяснилось, что 30-летний мужчина находится в розыске по подозрению в грабеже.
- Считаю, что каждый гражданин должен понимать, что для правопорядка в городе никто не может оставаться равнодушным. Ведь жертвой преступления может стать любой, включая наших детей. И жалость по отношению к преступнику – это жестокость по отношению к жертве, - заявил сам Алексей Злобин.
В Иркутской области член общественного совета при МВД помог задержать преступника
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