Студенты Бурятии поборются за звание «Мисс и Мистер Студенчество России»

Общество, Фото: скрин группы «Мисс и Мистер Студенчество России»

Республика принимает участие в конкурсе в третий раз



Бурятию в шестнадцатом сезоне всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России» представят будущие учителя. Это победительница кастинга «Мисс Студенчество Республики Бурятия – 2022» - Аюна Бархатова, студентка 5 курса Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, а также победитель кастинга «Мистер Студенчество Республики Бурятия -2022» - Дашанима Дугарцыренов, студент 4 курса БГУ.



Напомним, что Бурятия принимает участие в конкурсе в третий раз. Участниками из республики за весь период проведения конкурса были:

- Сарана Дашинимаева - финалистка «Мисс Студенчество России-2020»,

- Анастасия Левина - финалистка «Мисс Студенчество России-2016»,

- Рустам Болотов - финалист «Мистер Студенчество России-2016».



В настоящее время в группе конкурса в соцсетях проводится голосование групп поддержки финалистов. Уже определены 23 региона России из 37 образовательных организаций высшего образования, которые вошли в финал конкурса. Приём заявок продолжается, сообщают организаторы конкурса.



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